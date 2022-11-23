美國對大陸晶片業的制裁，讓其推進先進製程技術受到嚴重阻礙，普遍認為大陸與國際的晶片實力差距將越來越大，但有專家認為，成熟製程或第三代半導體是大陸晶片業突圍的方法。

南華早報報導，美國禁止未經允許的公民、組織或企業協助（參與）大陸晶片業研發及生產半導體，範圍鎖定廣泛運用先進製程的軍事、超級電腦及人工智慧領域，無疑是想切斷大陸提升晶片與高科技實力的機會。

不具名的分析師表示，在美國的最新措施下，大陸與技術領先者的差距會越來越大，因為國外的競爭對手將砸下眾多資源去突破技術極限，但大陸龐大的半導體消費市場與成熟製程技術，將為大陸提供緩衝。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真則認為，大陸可能會透過積極發展成熟製程與第三代半導體，做為回應美國制裁的方式。

此外，由於先進半導體是未來科技業的發展重心，日本也將積極推動先進製程技術，索尼、豐田汽車及電信巨頭NTT將組成集團，並以2奈米為重點。

不過劉佩真則提到，日本的晶片製造計畫可能向美國IBM採購技術，但先進製程成本很高，多家企業很難達成一致意見，此舉「象徵意義」濃厚。