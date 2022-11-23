晶圓代工龍頭台積電積極海外布局，創辦人張忠謀日前證實，台積電目最先進的3奈米製程，將作為美國亞利桑那州廠的第二階段計畫。前外交官介文汲對此表示，台積電原本將在美國亞利桑那州建6座晶圓廠，現在只建1個5奈米廠，美國未來肯定會要台積電填滿，他認為張忠謀明顯就是在求救，但蔡政府居然變成幫兇。

介文汲在《熱搜發燒榜》節目中指出，近來外界將砲火指向張忠謀，批評台積電赴美一事，但他直言，這根本不關張忠謀的事，張之前就警告過，美國想複製台灣的半導體產業鏈是不可能的，終將白忙一場，但美國就是霸道，而蔡政府現在做的則是「台積電娘家沒人，還送一堆嫁妝過去」。

介文汲強調，經濟部投審會先前天天擋中資來台投資，而且到中國投資也要審核很久，反觀投審會卻火速核准台積電加碼美國3奈米廠的120億美元投資，由此可見，蔡政府擋都沒擋，根本沒有替台灣把關。

前立委蔡正元則在節目《友話直說》表示，台積電需要經濟部點頭同意，才能離開台灣去別地方投資，台積電這次要去美國的廠是10奈米以下的高階晶片，民進黨卻不站出來幫台積電說話，可能是因為政治籌碼。