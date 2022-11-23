選戰進入倒數3天，民進黨台北市長候選人陳時中今舉行「對台北市民的5大承諾」記者會，當場簽署承諾書，承諾若當選將用人唯才、任用年輕首長、重現府會關係、重建公務員工作尊嚴、強化區域聯合治理

陳時中說，這5大承諾是他在態度、精神面，要藉此讓台北更好、台灣共好。

陳時中今天上午提出5大承諾，包括第一，用人唯才，不分任何黨派；第二，落實性別平權，任用年輕首長，組成跨世代團隊；第三，重現府會關係，以溝通化解歧異，以合作取代對抗；第四，重建「8萬大軍」台北市府公務員工作尊嚴，不為政治服務；第五，強化區域聯合治理，擴大與中央政府合作。

陳時中提出對台北市民五大承諾 率領團隊把事做好、台北更好、台灣共好。

陳時中競總總幹事吳思瑤表示，這場選舉當中，陳時中在政策面絕對是最負責的候選人，已經提出超過200項的市政願景，未來也會將市政願景化為具體的市政行動。

陳時中表示，剩下最後三天，他相信一定會勝利，大家要一起邁向勝利的路，而未來上任之後，整體在處理相關政務基本的態度、承諾，他也要跟大家講清楚。

他說，這五大承諾，是他在態度上、精神上，未來將怎麼樣率領團隊，把事情做好、台北更好、台灣共好。