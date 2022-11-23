「昨天晚上，蔡英文總統來到草屯鎮，替阿慧與南投隊加油。」蔡培慧今（23）日於臉書指出，要謝謝蔡英文送給她「清廉」墨寶，這象徵著要終結黑金、突破南投停滯的17年，南投希望的曙光出現了，「現在就只差您的一票。」

蔡培慧提到，這段時間表態支持她的人辛苦了，無論遭遇到什麼樣的人情壓力、甚至是恐嚇威脅，請他們一定要忍住。

「每一位鄉親都是這場屬於南投時代革命中的推動者。」蔡培慧直言，要找回南投的光榮不容易，但南投人勇敢、無懼的意志力，一定可以發揮最大的團結力，一起突破困境、改變南投。