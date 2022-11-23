蔡英文送上「2字」墨寶 蔡培慧：象徵終結黑金，南投希望的曙光出現了 10:532022/11/23 中時新聞網 程子威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文22日出席「團結之夜」，為南投縣長候選人蔡培慧催票造勢。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「昨天晚上，蔡英文總統來到草屯鎮，替阿慧與南投隊加油。」蔡培慧今（23）日於臉書指出，要謝謝蔡英文送給她「清廉」墨寶，這象徵著要終結黑金、突破南投停滯的17年，南投希望的曙光出現了，「現在就只差您的一票。」 蔡培慧提到，這段時間表態支持她的人辛苦了，無論遭遇到什麼樣的人情壓力、甚至是恐嚇威脅，請他們一定要忍住。 「每一位鄉親都是這場屬於南投時代革命中的推動者。」蔡培慧直言，要找回南投的光榮不容易，但南投人勇敢、無懼的意志力，一定可以發揮最大的團結力，一起突破困境、改變南投。 #蔡培慧 #蔡英文 #九合一選舉 #南投縣 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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