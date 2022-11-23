中國新聞網23日報導，河南安陽22日晚間，舉辦「11·21」火災事故新聞發布會，安陽市市長高永通報稱，目前，共有事發公司2名犯罪嫌疑人、尚鑫服裝有限公司2名負責人共4人，被公安部門控制。

高永指出，21日16時22分，安陽市文峰區寶蓮寺鎮凱信達商貿有限公司發生火災，事故造成38人死亡，2人輕微傷。目前，正在對遇難人員進行身份確認和善後工作。公安部門已控制事發公司2名犯罪嫌疑人、尚鑫服裝有限公司2名負責人。

「這起事故造成重大人員傷亡，教訓十分深刻。」高永說，下一步，安陽將妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任，立即在全市範圍內開展地毯式、拉網式安全隱患排查和專項整治，緊盯事故易發多發重要部位和薄弱環節，切實加強重點行業領域安全監管，強化應急管理。

大陸國務院安委會副主任、應急管理部部長王祥喜22日根據總書記習近平指示，率工作組到安陽11·21火災事故現場指導應急處置工作，並召開會議聽取省市有關負責人彙報。王凱代表河南省委省政府作表態發言。

王凱說，河南將全力以赴做好事故處置、傷患救治、善後處理等工作，對全省消防安全和安全生產工作進行再部署再安排，堅決守住安全生產底線。將全力配合事故調查，積極配合國務院事故調查組開展工作，迅速查明事故原因，對有關責任人依法依規嚴肅追責問責，及時回應社會關切。杜絕同類事故再次發生。壓實部門「三管三必須」監管責任，督促企業落實多層級的安全保障網。