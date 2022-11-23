喬山(1736)2022年商用健身器材持續成長，法人預期整體營收將持續成長，有機會刷新歷史高，獲利表現也值得期待。展望2023年，運價下滑將有助毛利率回升，業績將會更上一層樓。

儘管目前全球經濟環境的不確定性仍高，但運動的年齡層及人口卻持續的擴大，今年以來各大連鎖健身房會員人數持續攀升，顯現這類型的運動消費型態不易受經濟因素影響。

美、歐連鎖健身龍頭2022年前3季業績表現不錯，會員數也增加，帶進來穩定的現金流及獲利，可支持健身房營運的持續擴張。同時，健身房換機潮也已啟動，目前觀察到健身房汰舊換新的採購金額持續放大，隨著健身房的蓬勃發展，新店數持續增加，再加上原本舊店的換機需求，整體市場量能也隨之放大。

展望2023年，喬山受惠商用健身器材持續成長，帶整體營收將持續成長，另外，運費與原物料成本與費用下滑，加上生產效率提升與高毛利的商用健身器材比重提升因素，有助毛利率逐季回升，帶動本業獲利成長，法人看好喬山營收及獲利表現。