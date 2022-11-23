DIGITIMES研究中心指出，隨著中美科技戰愈趨嚴峻，促使台灣伺服器業者加速分散生產布局，擴大在中國大陸以外製造，特別在接近北美雲端客戶的墨西哥、以及至東南亞布局新產能，預估2023年主要台廠在中國大陸以外地區伺服器主機板產能布局漸往5成逼近。

DIGITIMES研究中心分析師龔明德觀察，台灣主要廠商在中國大陸以外的伺服器產能布局，主要方向為因應中美政策變化、北美雲端資料中心業者需求，以及針對歐洲或其他中國大陸以外地區客戶。

龔明德指出，其中以廣達最積極，今年在台生產伺服器主機板占比估逾6成，並逐步擴大泰國產能，提供給北美大型雲端客戶。神達因主力客戶為陸系伺服器品牌浪潮，今年在中國大陸生產伺服器主機板估占7～8成，明年後將視美系客戶需求至美國或台灣擴大生產。

至於鴻海、英業達及包括緯創、緯穎在內的緯創集團，龔明德預估今年將有約5～7成伺服器主機板產能仍位於中國大陸，明年在美系客戶需求驅動下，將進一步擴展墨西哥、東南亞產能。

DIGITIMES研究中心預期，台灣伺服器業者加速擴大中國大陸以外產能布局，除既有兩岸產能外，並將進一步擴展墨西哥產能，以及至泰國、馬來西亞、越南等東南亞地區布建新基地，亦將牽動現階段尚以兩岸生產為主的上游供應商加快全球生產布局。