網紅「四叉貓」劉宇近日多次爆料民眾黨新竹市長候選人高虹安辦公室內幕，今天早上再度釋出一段錄音檔內容，指出高虹安辦公室發生性平事件，而權限僅在辦公室主任之下的女主管表示，由於受害者助理的職位較低，事情若是鬧大了，受害者助理必須離職。對此，民進黨團表示，此事不僅涉及性平問題也牽涉到了職場霸凌，除了鼓勵當事人主動申訴外，民眾黨立委張其祿身為性平委員會委員，應該主動關心、處理民眾黨籍立委辦公室發生的性平問題。

「四叉貓」近日在臉書上接連貼出20多則高虹安辦公室內幕，提到高虹安辦公室曾發生不只一次的性平事件，並曝光了事件後高虹安找了權限僅在辦公室主任之下的女主管約談受害者助理的錄音檔，女主管表示，「此事發生後一定要有一個人離開，而要離開的一定是下面的人，不會是辦公室主任」。錄音檔釋出後，立即引起輿論瘋狂討論。

民進黨團副幹事長林楚茵被問及此事指出，自己身為女性主管，最不容許發生性騷擾事件，聽到錄音檔的當下非常難過。她說，這已經是利用職務進行權勢上的性騷擾，相關問題必須被好好處理，不過由於過多討論恐怕會傷害到當事人，因此僅先點出高虹安國會辦公室不應該利用職位上的不平等去壓迫下屬，而此事曝光以後更讓「慣老闆」的心態在這間辦公室表露無遺。

民進團書記長郭國文認為，此事除了性平問題也牽涉職場霸凌，但無論如何必須尊重當事人權益，鼓勵當事人主動進行申訴。郭國文呼籲，立法院性平委員會及民眾黨的性平委員代表張其祿，應該對此案主動關心，尤其張其祿身為民眾黨立委，應該處理民眾黨籍立委辦公室發生的性平問題。