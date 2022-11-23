汪小菲因不滿沒付家用費被前妻大S（徐熙媛）提告，一連在微博發多篇文章，更放話22日就要飛抵台灣討公道，未料昨竟臨時取消來台，外界好奇主因為何，更有人猜測跟女友張穎穎有關，而好巧不巧，張穎穎昨(22日)就曬出在豪宅的賢慧日常，一下包餃子、一下請美髮師來家中服務，但過程中她少女魂上身，帶起貓耳髮箍，意外撞了小S過去的喜好，讓人莞爾。

汪小菲日前在朋友圈發出和張穎穎的合影，形同正式認戀，最近汪小菲陷入戰火，張穎穎則在網上曬出疑似住在汪小菲豪宅的奢華日常，可見她面露微笑當起小廚娘，戴上貓耳髮箍、穿著圍裙擀麵糰、包餃子，接著又把美髮師請到家中，直播表演美髮過程，令網友相當羨慕。

小S過去也有戴貓耳髮箍的習慣。（圖／翻攝自臉書）

先前葛斯齊爆料張穎穎和汪小菲曾有「約法五章」，其中有一條為「酒後懷念前任或看照片就賠人民幣500萬（約台幣2500萬元）」，也難怪汪小菲這回發文提到大S時，不忘強調：「好嘞，你可會說了，要不是你告我，我都把你忘了」，間接表現出對張穎穎的忠誠，為此網友難免好奇，汪小菲臨時打消去台灣的計畫，恐跟擔心張穎穎生氣有關。

而汪小菲和張穎穎越愛越公開，也讓外界好奇張蘭的反應，先前稱呼張穎穎是臭蟲的她，之後更強調不可能讓兒子跟張穎穎結婚，「門兒是進不來，縫兒都沒有！您就別操這個心了」，有網友留言稱讚：「好媳婦張穎穎」，張蘭更是一時愣住，回嗆：「好就給你吧，給你一打，讓（她）禍害去你們村，看你們村的人怎麼打你」，似乎仍無法接受張穎穎成為兒子新歡。