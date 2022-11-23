烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯企圖透過打擊能源基礎設施，將今年冬季的嚴寒當作是「大規模殺傷性武器」。

法新社報導，澤倫斯基在影片中告訴與會的法國市長：「克里姆林宮想把今年冬季的嚴寒轉變成大規模殺傷性武器。」

他說：「為了度過這個冬天，並防止俄羅斯將寒冬轉變成讓人感到恐懼和屈服的工具，我們需要很多資源。」

他敦促法國市長協會（Association of French Mayors）提供發電機，向烏克蘭緊急服務與醫療人員供應設備，並支持排雷行動。

澤倫斯基說：「我呼籲各位將你們的幫助具體化，支持烏克蘭城鎮和社區打擊恐怖主義。」

世界衛生組織（WHO）昨天警告，由於烏克蘭電網在俄羅斯連番空襲下嚴重受損，數以百萬計烏國人民的性命處於危險之中。

莫斯科一再蓄意瞄準烏克蘭能源基礎設施，導致烏克蘭全國數以百萬計家庭在氣溫驟降之際面臨斷電。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）昨天告訴記者：「今年冬天將攸關生死…危及烏克蘭數以百萬計人命。」

路透社報導，澤倫斯基今天表示，假如俄羅斯在今年冬天摧毀發電站和其他設施，需要基本服務的烏克蘭人可向特殊的「無敵中心」求助。

遍布全國各地的「無敵中心」將全天候免費提供電力、熱能、飲水、網路、行動電話訊號和藥房。

在俄羅斯猛烈空襲之下，烏克蘭全國有多達1000萬人長時間斷電。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）今天說，損害相當巨大。

澤倫斯基說：「如果俄羅斯再次發動大規模攻擊，電力顯然無法在數小時內恢復，屆時『無敵中心』將啟動，並提供所有關鍵服務。」

澤倫斯基說，目前已建立4000多座無敵中心，計劃將設立更多這類設施。

他說：「我相信，在互相幫助下，我們將能一起熬過這個冬天。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1111123