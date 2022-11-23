伊朗開始在另一座核設施提煉純度達60%的濃縮鈾後，美國今天對伊朗發展核子計畫與彈道飛彈的進展「深表關切」，英國、德國和法國也齊聲譴責伊朗。

法新社報導，白宮國安發言人柯比（John Kirby）在華府媒體簡報會中表示：「我們將確保讓總統（拜登）掌握所有選項。」

他說：「我們當然沒有改變我方立場，我們不會讓伊朗擁有核武能力。」

與此同時，伊朗宣布在提煉濃縮鈾方面已有所進展，西方國家政府擔心這是秘密核子計畫的一部分。

伊朗學生通訊社（ISNA）報導指出，「伊朗首度在福爾多（Fordo）核廠提鍊純度60%的濃縮鈾」；這項發展後來獲伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisation of Iran）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）證實。

製造原子彈需將鈾濃縮至純度90%，而提煉純度達60%的濃縮鈾則是向取得武器級核材料邁出重大一步。

聯合國國際原子能總署（IAEA）今天證實，伊朗已開始在地下的福爾多核設施提煉純度達60%的濃縮鈾。

國際原子能總署在致法新社的聲明中表示：「署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）今天在致成員國的最新報告中說，伊朗自2021年4月起在納坦茲（Natanz）核設施提煉純度達60%的濃縮鈾，除此之外，也已開始在福爾多燃料濃縮廠（Fordo Fuel Enrichment Plant）提煉高濃度濃縮鈾。」

國際原子能總署證實伊朗正在提煉純度達60%的濃縮鈾後，英國、法國和德國今天齊聲譴責伊朗擴大其核子計畫。

歐盟3巨頭英法德政府表示，伊朗提煉的濃縮鈾純度，已「遠遠超出」2015年核協議訂定的上限。通稱伊朗核子協議的「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），目的在於遏制伊朗發展核武的野心。

聲明指出，伊朗正在福爾多核廠提煉純度60%的濃縮鈾，藉此挑戰全球禁止核子擴散。

3國表示：「這項具有重大核子擴散相關風險的舉措，並沒有可靠的民事理由。」

「我們將持續與國際夥伴磋商，討論如何才能最妥善地解決伊朗持續升級核活動一事。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1111123