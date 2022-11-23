民進黨高雄市長陳其邁（右）23日到岡山區文賢市場向攤商拉票。（林瑞益攝）

民進黨高雄市長陳其邁（左）23日到永安區車掃拜票，民進黨立委邱志偉陪同。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩批評民進黨高雄市長陳其邁覺得選情穩定，可以到基隆輔選。陳其邁23日表示，魚幫水，水幫魚。跨縣市的輔選有不同地區的選民也會回饋到自己的選票，陳也呼籲外鄉的民眾回去投票，「如果你不投票，別人就會決定你的未來。」

陳其邁上午到岡山區文賢市場掃街拜票，對於到基隆輔選，陳其邁表示，蔡適應是他在立法院的同事，邱志偉也很熟識。蔡是個認真打拚的委員，公督盟評鑑蔡為優秀的立委，相信第1名的立委也是好的市長，尤其高雄與基隆很接近，城市治理也很相似。

陳其邁說，他也是基隆出身，所以到基隆輔選。希望台灣都能選出好的市長，與中央配合。不管是基隆或高雄，他在基隆也有票，也在跨縣市輔選時請基隆的朋友幫忙，打電話到高雄拉票。

至於剩下的時間還會有其他輔選行程嗎？陳其邁表示，都會在高雄，以車隊遊行為主。這是最快速的移動方式，配合網路直播。他也重申，施政不分黨派，「市民的事情就是我的事情，不管過去有沒有投票給我。」希望大家支持他，讓他繼續為高雄打拚，讓高雄更好。

陳其邁在文賢市場附近掃街時，由於許多民眾騎機車買菜，拜票隊伍掃街令市場附近交通相當擁擠，他也在向民眾拉票時，不忘叮嚀隨扈去指揮交通。