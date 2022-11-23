女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋與超兇猛的火辣身材，出道以來憑著亮麗外型與直爽性格受到網友們喜愛，更是各大綜藝節目的常客。而日前她再度上節目爆料，有女藝人私下兼差當傳播妹，而且「有S的那一種」，甚至列出女星會接飯局的3大特徵，直呼「人不要做壞事，演藝圈真的很小。」

在《同學來了》近日播出的節目中，先有一名化妝師爆料，有一名女藝人每次進化妝間都會大聊其他人的八卦，甚至爆出有女藝人接飯局收錢等等，讓現場來賓相當好奇，紛紛湊上前聽女星的身分，而熊熊聽到後立刻表示「這當然知道啊！拜託一下，我還知道更多！」接著透露飯局女星通常有的3大特徵，就是工作量沒這麼多，身上卻有一些名牌，或是住在很高檔的地方，忍不住直呼「真的，人不要做壞事，演藝圈真的很小」傳來傳去大家都知道是誰。

接著，熊熊還透露，先前曾聽到一名男星爆料，與大哥們在的時候可能會叫一下傳播妹，沒想到有一次叫來的竟然是演藝圈的朋友，讓該名男星當下有點慌，因為該次服務的內容「是有S的那一種。」後來男星也勸那名女星說「欸，妳不要做這個啦」場面相當尷尬。而此話一出也引起眾人的好奇心，紛紛詢問熊熊男女星分別是誰。對此，主持人阿Ken也補充說道「演藝圈是這樣，每一個人你大概都認識，所以你認識以後，講出來大家比較有共鳴。可是社會上的確有一群人，他們都會有這樣子的行為。」