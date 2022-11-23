選戰倒數3天，民進黨台北市長候選人陳時中受訪被問到，近期社群平台出現一些簡體字留言，是否擔心境外勢力影響？陳時中說，境外勢力「麥來亂」了，「他們沒有民主，但是不要來妨害我們的民主」。

陳時中呼籲支持者，辨別境外勢力，不要跟他們唱和。

發言人林楚茵指出，從這週開始，陳時中 阿中的社群媒體很明顯有不少用簡體字 的假帳號在大肆洗版。

她說，就像今天，明明正常白天上班時間都沒有動靜，假帳號突然在早上6時50分大舉入侵、用簡體字洗差不多的攻擊文字。

她說，這些帳號的共同點就是點進去大多有阿拉伯文或明顯假帳號的跡象，顯然是刻意故意一起來攻擊。

對於被問到藍白陣營炒作「仇恨值」一事，他說，他都本於不要對立的立場，過去從事公共事務，也秉持這個態度，挑起仇恨對立是對民主的傷害，呼籲候選人響應，畢竟大家都是民主政治風氣下長大的人。

被問到是否擔心投票率太低，對選情緊繃的選區不利？陳時中說，他沒有辦法做這些預言，只能呼籲支持者催票、拉票、固票，最後一定要出來投票。