澎湃新聞報導，上海23日舉行市政府新聞發布會，介紹上海市政府近期印發的《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》（《行動方案》），指出2021年上海人工智慧產業規模達到3057億元（人民幣，下同，約合新台幣1.345兆元）

上海市經信委總工程師張宏韜表示，依託「3＋6」新型產業體系，上海已經具備發展未來產業的紮實基礎，在五大領域集聚了一批行業領軍企業和高水準研究機構。

比如未來健康領域，上海是中國合成生物學的發源地，是大陸最具創新活力的基因和細胞治療產業集聚地之一，集聚了大陸1／3的細胞治療研發企業，在幹細胞和免疫細胞治療、類器官和基因治療等領域領跑大陸，在合成基因線路與精準治療、智慧細胞藥物等方面取得了突破性進展。

未來智慧領域，上海連續五年舉辦世界人工智慧大會，打造了國際人工智慧領域的上海，朋友圈」，2021年人工智慧產業規模3057億元，在智慧計算、通用AI、擴展現實（XR）、量子科技、新一代通信等領域都集聚了一批創新企業，張江人工智慧島、西岸智慧谷等區域將成為未來智慧創新實踐的集聚區。

未來能源領域，上海是能源裝備產業的重要研發、製造基地，不僅在火電清潔高效利用、第三代先進核能裝備、重型燃氣輪機、海上風電、太陽能裝備、智慧電網等領域走在行業前列，而且在高溫氣冷爐、鉛基爐等第四代先進反應爐以及聚變堆技術、新型儲能等領域具有先發優勢，集聚了一批創新資源。比如臨港「國際氫能谷」、嘉定「氫能港」等特色產業園區吸引了包含燃料電池電爐、系統集成、整車、關鍵零組件等產業鏈龍頭企業落地上海。

未來空間領域，集聚了一批鏈主企業和核心設備配套企業，在深海資源開採、極地科考用海洋裝備，新一代空天運載工具與載荷設備，以及基礎材料和共性技術研究方面集聚了一批大院大所大企業和創新型中小企業。

未來材料領域，材料是產業發展的基礎，也是上海產學研資源最豐富的領域。不僅在高端的金屬材料和非金屬材料領域有傳統優勢，在新型領域，上海擁有大陸領先的高性能膜材料研究與應用團隊，產業鏈上下游集聚優勢明顯；形成了碳纖維及複合材料從原料到樹脂、預浸料、構件、製品、終端應用的全產業鏈和創新鏈佈局。高溫超導、石墨烯等新材料的創新應用加快推進。

上海發展未來產業，就是要充分發揮上海的綜合優勢，依託93家大陸國家級企業技術中心、841家市級企業技術中心、2萬家高新技術企業等為代表的創新企業，依託大陸國家實驗室和大陸重點實驗室為代表的科研機構，依託上海和海內外大專院校研發創新和開放合作，以重大需求、重大專案、重要平臺為牽引，讓創新人才近悅遠來，創新主體活力迸發，使上海真正成為培育發展未來產業的一方熱土。