廣明(6188)累計前三季稅後淨利8.43億元，歸屬母公司淨利8.18億元，EPS 2.94元，前三季毛利率22%，營業淨利率8%。廣明台灣總部新建大樓預期2025年2月完工。此外，泰國F1廠目前接近完工，預期明年4月開始投產。公司也釋出，旗下機器人品牌廠達明已準備好掛牌，預期等獲利明顯提高後，就會是上市櫃時間點。

廣明今年前3季產品別營收比例：HDD約30%、Docking約32%、SSD約26%、Robot約12%。受到消費性電子疲弱影響，硬碟比重下滑嚴重。在產品線毛利率方面，Robot表現最好，達40~50%，其次Dockin約22~42%，SSD約25~30%，HDD約10~15%。SSD、HDD主要應用在PC、NB、Smartphone，消費性市場整體保守；Docking需求仍在，仍具成長空間，而Robot目標二位數成長幅度。Robot營收貢獻來自台灣廠，SSD九成營收貢獻來自上海廠，營收貢獻約20~24%。剩餘SSD一成貢獻來自泰國廠，HDD、Docking也都在泰國製造。

廣明下的機器人品牌達明，達明機器人為世界第二大的工業協作型機器人品牌，全球共遍布40多國，逾百間代理商，無論是客戶或是經銷據點皆躍進式倍數成長。達明準備好掛牌，預期等獲利明顯提高，就會是上市櫃時間點。達明協作型機器人相對於一般機器人，主要應用在判斷、辨別方面，並不講求速度。主要透過歐姆龍銷售。