小鐵人一家還送上蛋糕感謝員警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名竊賊行經三民區建工路時發現路旁有一輛單車，竟動起貪念將車偷走，單車主人是一名15歲的小鐵人，看到愛車不見急得向警方報案，警方調閱監視器後，終於在3天內找到這名竊賊，他還辯稱偷車是為了給流浪漢騎，被依法送辦，而單車失而復得，小鐵人一家還特地買蛋糕來感謝員警，

三民二分局鼎山所警員於17日晚間7時許，接獲一名15歲的謝姓男學生報案，稱停放在建工路一帶大樹旁的單車竟遭竊，急得向警方求助。

經了解，這輛單車價值約新臺幣2萬元，是他平時上學的交通工具，也會作為小鐵人訓練使用，當天忘記上鎖便離開，不料卻遭竊走，讓他又急又難過，警方立即調閱監視器，加強比對，經數日交叉分析終於鎖定68歲的黃姓竊嫌當天開車行經此處，他將單車搬上車後離去，警方也在3天後迅速查緝到案，不過奇怪的是單車並未被變賣，他甚至聲稱偷車是為了幫助流浪漢，警方依竊盜罪送辦。

而謝男與父母見失而復得的單車相當感動，稱讚警方迅速破案，更帶了蛋糕到派出所，寫著感謝鼎山派出所協尋單車，也讓員警備感溫馨。