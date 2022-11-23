文夏2020年11月5日最後一次拍攝紀錄片，與太太文香在台北大稻埕教會。(文姬提供）

「國寶歌王」文夏今年4月過世，生前最掛念的紀錄片《夏日的文化洋行》在妻女及各界朋友的努力下即將大功告成，預計明年5月20日文夏冥誕時上映。文夏女兒文姬說：「《夏日的文化洋行》由老師2019年5月親自參與開拍，2020年11月最後一次在台北大稻埕教會外景拍攝，前後一年半，最後階段因疫情及健康因素而暫停，老師過世重啟補拍，目前已完成所有拍攝工作開始剪接後製，明年春天能完成，希望記錄片能像當年老師第一部台語電影《台北之夜》一樣轟動。」

另外文夏一直希望像國外的歌手能有自己的文物館，在文化部及台南文化局的協助下，「文夏故事館」將在文夏的出生地台南麻豆的總爺藝術館落腳，文姬說：「父親從小喜歡音樂，灌錄唱片、演出電影，生前國內外四處表演，帶給大家許多耳熟能詳的文夏歌曲，故事館成立後有父親完整的音樂歷程及熟悉物品，除了完成父親的心願，想念父親時自己也可以到故事館走走，真的很開心。」

文夏在拍第10部台語電影《再見台北》時在片頭完整的介紹了前9部影片的故事，後來因沖片場大火前9部影片底片付之一炬，文夏生前常開玩笑說自己有預感，才能在倖存的《再見台北》知道其他影片的介紹。

女兒文姬說，2015年文夏老師似乎有先見之明，親自整理自傳，將自己所保存的照片及相關的歷史都做了完整梳理，也讓故事館在規畫上有更清楚的脈絡。本月25日台南文化局將先在台北流行音樂中心的一樓文化館舉行《文夏唱遊人生特展》，展出照片、影片及物件裝置的文夏的生命故事，之後這些展品將會更完整的呈現在「文夏故事館」與歌迷們見面。