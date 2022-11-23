主持人白冰冰目前人在南極旅行，近日經常在臉書分享旅行的所見所聞，如今爆出多年前曾委託房仲賣掉多年前在台東購入的4萬7千坪土地，售價約為約2.4億元，此外，名下更是有三處房產，身價估計超過10億元。

根據《鏡週刊》報導，白冰冰近期委託房仲出售位於台東縣成功鎮一共4萬7千坪的土地，據悉土地上種有七里香、九芎等樹種，往下看更能欣賞到美麗的海景及三仙台，目前每分土地售價為150萬元，總價約2億4千萬元，對此，白冰冰也開心證實：「如果有人要買，再告訴我啊！」

此外，白冰冰其實早在20年前就曾以1.3億價格購入林口土地，更在上方蓋了四層樓約300多坪的透天別墅，如今豪宅價值高達6億，去年也在新竹買下百坪豪宅，估計以上三處房產，若再加上白冰冰原在台北市龍江路上，約60坪的起家厝，粗估房產超過10億元。

事實上，白冰冰曾在吳宗憲與KID（林柏昇）的綜藝節目上曝光豪宅內部裝潢，一進門可見日式風格的庭院，走進屋內放眼望去金碧輝煌，家具大多採用歐式風格以及許多浮誇的沙發及地毯，屋內彷彿皇宮般，讓主持人們忍不住讚嘆。