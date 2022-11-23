滬指開盤報3,084.74點，跌0.14％。深成指開盤報10,971.00點，跌0.29％。創業板指開盤報2,338.86點，跌0.20％。

新浪財經報導，盤面上，受到大陸證監會主席易會滿日前在「2022金融街論壇年會」上演講時首次提出「中國特色估值體系」的影響，A股中字頭個股繼續活躍，中國科傳、中成股份漲停，中裝鐵配漲超10％，中化國際、中國電影、中國交建、中國軟體、中天火箭等跟漲。

A股人造太陽概念股開盤走強，天沃科技漲停，百利電氣、保變電氣、國機重裝、中國核建等紛紛拉升，消息上，「人造太陽」ITER核心部件首件大陸製造完成。

醫藥股繼續下挫，豐原藥業、神奇製藥、特一藥業跌停，眾生藥業、啟迪藥業、華盛昌等跌逾7％。

此外，香港恒指23日開高0.21％，報17,460.90點；恒生科技指數漲0.74％。龍湖集團漲近2％，碧桂園漲1.7％，網易、百度漲逾1％，萬國數據跌超10％。