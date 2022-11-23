做公益可以很時尚，微小也能變偉大！台灣麥當勞攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇，以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖，11月24日起於麥當勞官網開放下載，日常消費時，皆可透過愛心條碼捐贈發票予「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，順手做愛心幫助遠地就醫兒童家庭，一個微小舉動就能累積偉大力量。

「Z世代公益行為調查」顯示，Z世代平均一年進行18.7次公益行為，逾4成願意捐發票做公益(44.2％)，關注對象以兒童名列第二（41.2％），並認為做公益是生活中舉手之勞，簡單便利的管道，更能帶起公益行動；麥當勞透過「生成藝術」，將手機變成最潮公益配件，跨世代一起做愛心。

麥當勞APP同步於感恩節推出「食分感謝」活動，當日凡登入麥當勞APP，點選專屬任務刮刮樂「食分感謝」，就有機會刮中「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」、「買凱薩辣脆沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等採用在地農產的好食優惠。

隨數位時代演進，做公益也有新意！麥當勞首度跨足「生成藝術」，與全球數位藝壇「台灣之光」、新媒體藝術家吳哲宇合作，其作品在NFT藝術圈估值逾億元，成為紐約數位藝壇的新星；這次合作透過數位程式碼演算生成圖像，以「微小也能偉大」的理念融入「生成藝術」，將其藝術作品結合「麥當勞叔叔之家慈善基金會」雲端發票捐贈條碼，跨越科技藩籬，個性潮圖成為引領時尚潮流的公益作品。麥當勞與藝術家吳哲宇聯手，於11月24日感恩節推出「愛心特快車」、「有愛大力量」、「暖心大城市」3個系列、共計15款NFT等級個性潮圖，可透過麥當勞官網下載。象徵用愛串連穿梭城市間的軌道列車，將數位程式碼融入溫暖元素，成為公益新媒介，吸引數位原生世代參與公益，以簡單、便利、即時的發票雲端捐贈，將全台各地的愛心傳遞給遠地就醫兒童家庭。「麥當勞叔叔之家慈善基金會」成立25年，每年可提供12,775個日房數，透過醫院社工轉介入住，為遠地就醫兒童家庭提供「出門在外的家」，透過免費住宿與關懷服務，成為跨區遠地就醫的兒童家庭安心休息的地方。

偉大的最小單位就是一點點，消費時出示手機上的個性潮圖，經掃碼機掃描，或可至全台麥當勞餐廳自動點餐機購餐，於「電子發票類型」頁面的「愛心捐贈」點選「麥當勞叔叔之家」，即完成雲端發票捐贈；一塊錢、一張發票、一句好話，生活中的微小公益能成就大美好，麥當勞歡迎大家一起加入潮公益的行列。

感恩節不只響應愛心雲端捐，同時感謝土地賜予豐饒物產，麥當勞優先選用在地農產品，全年蔬果使用量，超過6成來自本產，特別在11月24日感恩節，推出「食分感謝」活動；消費者當日凡登入麥當勞APP，點選專屬任務刮刮樂「食分感謝」，就有機會刮中採用在地農產的好食優惠，包括「金黃地瓜條買一送一」、「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」、「買凱薩辣脆雞沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等，品嚐在地蔬果的好滋味。

配合農作物產季，每年11月至隔年4月，是麥當勞採用最多本產蔬果的期間，包括極選系列產品中的原葉生菜、美生菜、牛蕃茄，台灣鮮榨柳丁汁所使用的新鮮柳丁，金黃地瓜條所用的台農57號地瓜，以及近期推出的阿里山雲霧單品咖啡等，都是來自台灣各地農業職人，用心栽植的高品質作物。消費者可透過麥當勞餐點，享用最「對時」的在地蔬果。