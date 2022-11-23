桃園市長鄭文燦遭爆涉協助郭哲敏八德炒地案，鄭今到桃園地檢署提告爆料的國民黨桃園市長候選人張善政競總發言人凌濤。但凌上午再籲，鄭應在法庭傳喚三大地主、賣方家族對質，他有信心所有案件內容將終結鄭在桃園8年執政神話。

凌濤表示，鄭文燦與其拿司法擋箭牌，不如講清楚自己與從事地下匯兌詐騙行為的郭哲敏、林秉文、八德農地原地主等人之間關係。凌也質疑，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬至今對炒地牟利案默不吭聲，是否想接續鄭文燦縱容炒地作為？

凌濤指出，鄭文燦2020年3月進郭哲敏所開的88會館，當年11月郭就購入引發這次圖利爭議的八德霄裡段農地；之後鄭就於2021年1月5日市府會議中以霄裡生活圈需求為由，指示將捷運GE01站址向郭購入的霄裡段農地方向移動。

凌濤說，郭哲敏以總價5.5億元購入八德農地，其中4億元向蘆竹農會借貸，郭僅自備1.5億元本錢，徵收後估該土地目前價值已達37億元，等於郭以1.5億元本錢，兩年內就賺31.5億元、21倍暴利，這門好生意就是鄭文燦縱容郭牟利。

凌濤表示，他自5天前就質疑鄭文燦涉入郭哲敏炒地案，桃園市政府當時就就說要以訟止謗，但隔了5天，鄭文燦今天早上才提告，但又只推說是政治攻防，輕描淡寫要帶過他在八德農地案千絲萬縷的關係。

凌濤批評，鄭文燦至今沒有說到底應誰的邀至88會館致意，2021年11月與林秉文開心合照仍在林IG上，鄭文燦對青埔寨詐騙案不積極查辦，反而跟詐騙集團勾勾搭搭。

凌濤質疑，八德農地原本是呂姓家族持有？買方賣方都是鄭文燦好麻吉？桃園捷運還有哪幾站調整過站址，讓炒地集團牟利？鄭文燦若不敢講清楚，未來他就一一幫鄭講。

凌濤說，桃園是全台灣人口結構最年輕的直轄市，當前房價飛漲，桃園市政府卻在縱容炒地，這就是鄭文燦對居住正義的態度？