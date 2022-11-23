新竹一名雜貨店老闆先前替長子買新婚房結識女房仲，未料2人過從甚密，關係從朋友升級為情人，甚至大膽在雜貨店收銀機台前擁吻愛撫，老闆娘調閱監視器畫面意外目睹丈夫出軌現場，憤而控告女房仲求償撫慰金。新竹地院審結，判女房仲要賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，雜貨店老闆娘主張與丈夫結婚超過40年，先前為了替長子購入新婚房而結識張姓女房仲，未料張女卻與她丈夫搭上線，2018年起丈夫的存款日漸減少，並與張女有大量金錢往來。

老闆娘控訴，2021年間偶然調閱店內監視器，竟意外發現鏡頭拍下張女與她丈夫在收銀機台前擁吻，2人大剌剌互摸胸部與生殖器，期間還有人唸唸有詞說著，「補了半個月的貨」、「來這裡有吃又有拿」、「每次的刺激都不同」等語，實在讓她忍無可忍，故依法向張女求償60萬元撫慰金。

對此，張女說，「這要我說什麼，我沒有書狀，我到法院現場用說的，去年的時候有問他們，他們就說精神賠償，我有補匯10萬元給他們和解掉了，但他們覺得不夠」等語。

新竹地院審理時，法官勘驗雜貨店老闆的證詞，認定張女的確與其關係踰矩，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判張女要賠償40萬元為適當。可上訴。