國民黨台南市長候選人謝龍介(左)今天到新化陪市議員候選人林全忠(右)車隊掃街。(曹婷婷攝)

選戰進入倒數計時，國民黨台南市長候選人謝龍介今天到新化陪市議員候選人林全忠車隊掃街，再度提及副總統賴清德因政治操守有所堅持，即使檯面未切割黃偉哲，但選擇少支持。黃競總發言人李退之駁斥，賴在輔選行程滿檔下，撥出時間回台南呼籲鄉親支持黃偉哲，兩人11日也同框市道172線拓寬通車，賴還讚賞黃偉哲推動市政建設，批謝選到「沒步」。

選戰倒數幾天，謝龍介白天安排陪同市議員候選人車隊掃街，拉抬彼此聲勢，晚上則直播實習「馬上辦中心」，今上午前進新化區車隊掃街，也走進新化果菜市場拜票，他說，林全忠跟他離勝選「只差一步」，把握倒數時刻趕快掃街衝刺，催出更多選票。

他近來屢以治安事件質疑黃偉哲，今天也再次提及，賴清德本身對政治操守有相當的堅持，這一點，檯面上政治人物都知道，而黃偉哲為爭取連任提名而投靠蔡英文，之後又發生槍擊案，「賴清德聽到的只會比我們多，不會比我們少」，他認為，有政治潔癖的人還是會堅持，當然不一定是檯面上說的切割，而是選擇多支持或少支持。他還說，「在政治操守堅持上，我跟賴略有幾分共通點」。

李退之駁斥謝龍介的說法，「哪有這回事！」他強調，賴清德之前想辦法撥出時間回台南輔選黃偉哲和黨提名市議員候選人，呼籲大家集中選票支持；槍擊案發生後，賴清德隔天也在後壁跟黃偉哲同框，讚賞他對市政建設的努力，喊出「一棒接一棒」。他批評，謝龍介莫非選舉選到「沒步」，只能用這種方法轉移焦點。

李退之還說，謝龍介直到目前仍對自己的財產來源交代不清楚，嘴巴喊說自己買不起房子，事實上房子卻愈買愈多，雖然嫌棄台南投資環境，但身體卻比嘴巴誠實。