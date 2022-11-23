英國競爭監管單位在周二啟動了對蘋果(Apple)和谷歌(Google)在行動瀏覽器主導地位的正式調查。

英國的競爭和市場管理局(CMA)指出，在六月發起意見徵詢並獲到回應之後，意見顯示大力支持全力的調查，來釐清蘋果是否透過app store，來限制雲端遊戲。

CMA執行長Sarah Cardell在聲明中表示：「許多企業和網路開發商告訴我們，他們感到自己受到蘋果和谷歌所設定的限制和束縛」。「我們計畫調查我們所聽到的擔憂是否合理，如果是合理的擔憂，我們將找出措施，改善該產業的競爭和創新」。

谷歌表示，與其它行動平台相比，Android的行動作業系統已提供給使用者更多的apps和應用商店的選擇。它還可以讓開發人員選擇他們想要的瀏覽器。「我們致力於打造繁榮的開放平台，並授權艮消費者，以及協助開發商打造成功的業務」。

蘋果則表示，將「建設性」地與CMA進行接觸，解釋公司「如何促進競爭和選擇，同時確保消費者的隱私和安全得到保護」。