在個人電腦以及筆記型電腦銷售不佳衝擊下，惠普於美國時間周二宣布，預計最晚在2025財年結束時，最多將裁員六千人，占全球總員工數12%。同時，因為消費者與企業需求均孱弱不堪，本季獲利恐怕會不如市場預期。

在公布最新財報後的電話會議中，惠普表示，在本財年歷經的經營挑戰，下個財年可能還會遇到。同時預估，未來進行人力重組期間，應該會產生約十億美元相關費用，下個財年就有近六億美元，再接下來的兩個財年各有兩億美元。

這家擁有近五萬名員工的美國科技大廠指出，未來預計裁員四千到六千人左右。除了惠普外，日前包括亞馬遜、臉書母公司Meta以及思科等科技巨擘，紛傳削減人力好度過景氣寒冬。

本季財測方面，惠普預估每股盈餘在七十到八十美分之間。不過，路透社匯集的預估值則在八十六美分。上季營收大減11%至148億美元的惠普，美國時間周二收盤上漲0.75%，盤後更是一度漲逾2%。