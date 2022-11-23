長榮航太(2645)昨天通過上市審議，明年第一季有望正式上市。該公司2020～2021年受到疫情影響，停機線檢修數量明顯下滑，加上737MAX停產的拖累，整體產能利用率不足，營收和獲利連續兩年衰退。不過，隨著全球邊境解封，維修製造需求攀升，加上匯兌收益，今年前三季稅後淨利14.35億元，已經超越2020年及2021年全年，今年獲利有望挑戰2019年的19.82億元，因先前有減資因素，每股盈餘前三季已達4.07元，今年EPS有望創下歷年新高。

長榮航太主要從事機體、零組件、發動機維修及機體、發動機、零組件製造、加工及銷售等業務。客戶涵蓋波音全系列和空巴部分系列和麥道部分系列，長榮航空的飛機都由長榮航太負責修護。

公司營收來源維修業務占比80％，維修業務中以機體重大維修為主，另外還有航線維修、組件維修、發動機維修；另外，製造占比約20％，製造業務中分為零件製造跟機體組裝，零件製造以GE發動機LEAP引擎，機體組裝業務以737貨艙門、777跟767貨機防撞牆等為主。

維修業務中來自於母公司長榮航占比超過3成，6成以上為國外客戶，包括UPS、Atlas、ANA等，貨運因疫情影響表現不錯，帶動貨機維修成長動能。

長榮航太去年獲利僅8.18億元，預期將是谷底，今年歐美航空旅遊需求快速反彈，航空公司維修需求明顯復甦，長榮航太的整體營運隨著航太產業的景氣復甦好轉，今年前三季獲利已超越2020年及2021年全年。

該公司前10月營收98.8億元，年增21.6％，通常暑假因素以及第四季耶誕貨運需求因素，維修廠上半年營收優於下半年，不過，因為旅運持續復甦，復飛前的維修需求增加，今年跟過去狀況有所不同，像是9月營收11.31億元一度衝上新高，因此，法人預期第四季營運相較歷年同期處於高檔位置，2023年隨著航班持續增加，帶來維修、製造動能，明年業務正向看待。