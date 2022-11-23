國民黨主席朱立倫23日上午陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑展開車隊掃街。朱立倫受訪時，談到日前新竹市副議長余邦彥倒戈支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，是否會影響軍心，或將祭出黨紀。朱立倫並未正面回答，僅表示將全力團結求勝選。

朱立倫受訪時，並未針對新竹市副議長余邦彥的倒戈，明確做出表示。朱立倫說，目前國民黨全台團結所有支持者，努力在選前最後3天，爭取勝選。他呼籲藍營的支持者集中選票支持國民黨提名的優秀候選人，他相信最後會團結勝選。

對於基隆的選情，一般認為藍綠雙方勢均力敵，朱立倫表示，謝國樑一步一腳印在基隆認真努力地爭取民眾的支持，他看來基隆的選情相當穩定。他話鋒一轉，表示國民黨仍不敢掉以輕心，朱立倫認為，對手在選前最後3天，可能會利用各種方式使出「奧步」，他也呼籲民眾要看清楚，別受到奧步影響。

謝國樑表示，22日晚間，透過公辦政見發表會他向基隆市所有公務人員團隊喊話，希望大家能夠繼續在自己的工作崗位上安心、放心繼續工作。自己也肯定林右昌市長在過去的八年內的一些政績。

但他認為，林右昌雖然有政績，但市府仍有更多進步的空間，有很多事仍要繼續來努力，自己也期待成為下一位為基隆好好做事的接棒者，在未來的工作上也要攜手合作，期望能締造一個和諧的環境，正向力量多說好話，讓基隆要邁向一個新的時代。

至於選前之夜的安排，謝國樑表示，除與基隆市黨部合作，進行傳統的市區大遊行，向民眾拜票，同時也會邀請議員、里長共同加入我們，一起來用「不一樣的溫暖，點亮基隆」，同時我們也要全員總動員，做好選前之夜催票、固票的動作，最後迎向勝利。