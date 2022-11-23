好市多熟食部的牛肉捲深受民眾喜愛，昨（22日）宣布停售引發網友哀號，一名男網友表示，近日到好市多熟食部，發現有新品「辣肉醬起司馬鈴薯」上市，他將資訊分享到網路，引發網友討論，不少已嚐鮮過的會員大讚好吃，有人形容口感就像在吃夜市鐵板麵。

原PO近日於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》指出，21日下午到好市多，採買結帳後，到熟食部購買熟食，發現櫃台放有新品上市看板，品項為辣肉醬起司馬鈴薯，一份售價89元。

原PO買了一份嚐鮮，他表示馬鈴薯經過高溫油炸，加上洋蔥和牛肉醬調味，醬料中還有些微的雞肉末，非常好吃，品名寫辣肉醬，但實際吃起來不會辣。此外他也提醒牛肉捲已下架，改賣豬肉捲。

圖文曝光，引發會員討論，「這個好吃，不會辣，真的不會辣」、「辣肉醬部分，我覺得就像是夜市吃鐵板麵的那種味道」、「可惡今天去居然沒注意到有這個」、「這個感覺很可以耶」、「吃起來像咖哩」。但也有人說吃起來不僅沒有辣度，整體調味偏鹹，「個人不喜歡。」