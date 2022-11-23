秋冬泡湯旅遊市場升溫，台東「紅葉谷綠能溫泉園區」推出尋星廚房新菜單「紅谷小行星121套餐」，透過料理與故事了解布農族文化，更結合台東延平知名「比砂麓」民宿推出住宿與入園門票的「一寐楓紅」住房方案，每人每晚1,985元起。此外12月每周末推出生火打獵、菖蒲乳液、苧麻DIY等在地體驗活動，在泡湯享暖湯啖美食之外，也能感受台東風土體驗與布農族生活知識。

為擴大服務紅葉谷旅客，紅葉谷綠能溫泉園區成立LINE官方帳號，於11月30日前針對會員發放399元優惠泡湯券，提供秋冬欲享受溫泉的民眾泡湯優惠。

由雲品國際與台泥綠能攜手營運的「紅葉谷綠能溫泉園區」中的餐廳「尋星廚房」（Bintuhan Kitchen）更新本季菜單，保留了最受歡迎的馬告獵人燉雞佐紅藜山地飯、泰式打拋豬肉佐油芒炒泡麵等料理，並增加了尋星紅燒野蔬牛肉麵。另外，看好年底中小企業團體外出旅遊用餐的需求暢旺，餐廳自12月起推出「紅谷小行星121套餐」，透過主廚桌邊說明，用料理介紹出紅葉谷與周邊環境代表的意義，也透過餐點讓旅客認識紅葉村以及布農族的人文面貌，其中更能嘗到有著紅葉精神的山荖葉煙燻鮭魚馬卡龍、象徵大地之禮的酥皮花豆海鮮濃湯，與有著獵人豐盛意涵的山豬肉佐野蔬等料理，訴說著延平鄉、布農族與紅葉溫泉的故事，每套售價1,500元+10％，限7天前預訂，限8人以上團體預訂。

節氣步入「小雪」，又是泡湯的季節來臨，紅葉谷綠能溫泉園區本季結合台東延平知名「比砂麓」民宿，推出住宿與入園門票住房方案，可在充滿漂流木風格與布農族文化體驗的客房中感受民宿主人阿布絲的熱情，民宿中的木雕重現昔日狩獵的情景、族內尊崇的百步蛇、布農族民的雕刻，都能在屋內中細細品味，還可至紅葉谷園區享受清水模溫泉與精緻餐點，每人每晚僅須1,985元，便能夠深入體驗台東延平的布農族生活與文化。此外，為擴大旅客會員與不定期享專屬優惠，11月30日前加入紅葉谷綠能溫泉園區LINE會員（LINE ID:@vakanganpark），將直接贈送泡湯優惠券，持券可享不限平假日399元入園泡湯的優惠。

「紅葉谷綠能溫泉園區」每周末推出六項充滿台東在地的活動體驗，邀請旅客重新認識紅葉溫泉的風華時光，每人599元的「延平時光機」行程於KKday獨家銷售，將走訪延平鄉的桃源村與紅葉村巷弄，聽住民說著部落的故事，並在村中有著解憂雜貨店的小店家中來上一杯原民特調，最後至紅葉少棒紀念館參觀結束整個部落遊程。園區內也舉辦了「石菖蒲防蚊乳液DIY」、「神槍手們，升起野火吧！--獵人體驗」、「綠手指跟地球玩創作」與「苧麻除穢小掃帚-亞洲遺落的千年萬用纖維」與「永遠少女-棉線四股編頭圈DIY」都能夠在泡湯以外體驗更多不一樣的台東延平鄉，以上行程至少4人起成行，收費自370元起，需於一周前於紅葉谷官方網站報名。

紅葉谷綠能溫泉園區也於11月23日起於KKday獨家販售入園票券，原價每張1,100元的湯泉餐券，於KKday推出限定優惠成人1,045元，兒童入園則享627元，相當於95折優惠。