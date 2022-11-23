北京首都國際機場通過其官方微博@首都機場11月23日發布《緊急通知》：據北京市要求，從11月24日起，所有人員須提供48小時內核酸檢測陰性證明，使用北京健康寶掃碼登記並通過體溫檢測方可進入航站樓。

大陸國家衛健委統計，11月22日0—24時，大陸31個省分和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2719例。其中本土病例2641例（廣東860例，北京388例，四川272例，重慶215例，山西157例，內蒙古124例，河南115例，雲南87例，黑龍江63例，江蘇62例，河北45例，陝西37例，浙江33例，山東30例，遼寧22例，貴州20例，新疆19例，上海15例，福建15例，吉林13例，湖南12例，海南10例，湖北9例，青海7例，天津5例，安徽2例，江西1例，廣西1例，甘肅1例，寧夏1例），含700例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

截至11月22日24時，大陸現有確診病例2萬4630例（其中重症病例113例）。新增無症狀感染者2萬6438例，本土2萬6242例（廣東7951例，重慶6728例，北京1098例，四川980例，甘肅937例，新疆928例，河北912例，山東767例，河南736例，陝西693例，青海604例，內蒙古526例，山西488例，湖北389例，吉林386例，江蘇282例，廣西270例，雲南255例，黑龍江250例，天津240例，寧夏134例，湖南122例，貴州122例，遼寧115例，浙江88例，安徽85例，江西55例，上海53例，福建22例，西藏10例，海南8例，兵團8例）。