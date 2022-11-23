德國總理蕭茲（Olaf Scholz）22日保證，德國正在推動貿易多樣化，並稱柏林幾十年來對俄羅斯能源供應的依賴是一個「錯誤」，強調類似的情形不會再發生。德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）同日表示，將重新評估與中國的經濟關係，且將限制德企對中的投資擔保。

德國之聲報導，蕭茲週二在《南德意志報》主辦的一個經濟論壇上發表談話，「從俄羅斯的例子，我們已經看到了依賴天然氣這樣的戰略資源意味著什麼。像對俄羅斯那樣錯誤的依賴性不會再發生。」

雖然蕭茲並未直接點名，但他的言論明顯是針對中國而來。

哈柏克同日也表示，柏林將限制與中國做生意的德國公司的投資擔保，以作為激勵德國企業多樣化的作法，同時德國必須重新評估與中國的經濟關係。

哈柏克在出訪法國時表示，將對單一國家的投資實施一個上限，這樣就不會讓德國的所有擔保都針對一個國家，也就是中國。他說：「目前正在討論的投資上限是30億歐元。」

路透社此前報導，一份由德國外交部起草的文件草案寫道：「我們的目標是責成特別受中國影響的公司具體說明、總結與中國有關的發展和具體數字，例如在現有的披露要求基礎上，以單獨通知義務的形式進行。」

該文件草案披露，德國外交部呼籲加強與其他經濟體的聯繫，並對德國與中國的貿易進行更多控制，包含對材料依賴性進行壓力測試。路透社援引一位德國企業代表的看法，稱該文件的建議，有可能損害德國工業與中國的關係。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）22日在一場活動中說，德國不能與中國脫鉤，因為德國不能完全沒有中國市場。同日，中國外交部在一份聲明中警告德國，稱設置保護主義壁壘可能破壞供應鏈穩定，並說將正常的經濟貿易政治化，有悖於市場經濟的原則。

德國《明鏡》週刊16日曝光德國外交部起草的這份新對華戰略草案，草案中除涉及經貿投資等內容外，還提出維護人權將在德中未來經濟關係起決定性作用，也未排除嚴厲制裁的可能性。草案中，德國外交部還建議與歐盟同步，將中國描述為合作夥伴、競爭者和系統性對手，且後兩方面的份量越來越重。