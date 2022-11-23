地方九合一選舉後天投票，國民黨在全國5萬3383名監票志工也準備就緒，要眾人一起催票、固票、投票、監票。組發會主委許宇甄正告，民進黨千萬不要輕忽人民的力量，千萬不要有僥倖心態、企圖以不法手段影響選舉結果。

許宇甄表示，國民黨監票志工絕對會在投開票時善盡監察責任，嚴格督察有無可疑或異常作為，確認投開票過程公正；國民黨也將在選舉當日，在中央黨部及各縣市黨部成立危機處理小組，用最快的速度處理投開票產生任何爭議。

許宇甄也呼籲，鼓勵所有關心這次選舉，但未加入監票志工行列民眾，1126也至各投開票所與監票志工站在一起，用人民的力量共同監督見證，找回中華民國公平公正公開的選舉。

許宇甄指出，國民黨「1126 全民監票」召募監票志工計畫反應熱烈，代表全國民眾皆對執政黨奧步感到憤怒，更象徵國人與國民黨共同守護台灣民主的決心堅若磐石。

許宇甄也提到，近1個半月來組發會「1126 全民監票電話服務專線」每天都有非常多民眾打電話報名，或向國民黨表達對這次選舉投開票疑慮與憂心，這就代表「還給人民一個公正公平公開的選舉結果已是不可逆的全民共識」。