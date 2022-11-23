近期進入秋冬季節，高雄空氣品質較差，左營、前金、仁武、橋頭、湖內等5個測站23日空氣品質指標AQI呈現紅色警示，另有6個測站AQI呈現橘色提醒。高市府環保局表示，22日晚間環境風場轉變，汙染物隨北風南下，加上擴散條件不佳，導致汙染物累積不易消散，目前已啟動紅色（中級）應變措施。

環保局指出，22日夜間因環境風場轉變，汙染物隨北風南下，進入高雄市後風速降低，加上受到華南雲雨帶影響，濕度高且有薄霧情形，擴散條件不佳，導致汙染物累積於高雄市不易消散，已啟動紅色（中級）應變措施，要求大型汙染源降載或提升防制效率，同時加強固定、移動及逸散源稽查作業，減少汙染排放。

環保局已要求轄內大型業者停機或降載減排，包含興達電廠燃煤機組停2降2且負載50％以下、國喬石化及錦州科技大發廠汽電共生停爐、中鋼公司汽電鍋爐停爐降載、唐榮公司製程降載、中油大林廠及中石化小港廠製程停機。

環保局23日將針對北高雄加強無人機露天燃燒巡察，而南高雄則加強小港、林園區的鋼鐵及汽電共生稽查確認減排措施，並使用連續自動監測設施24小時監控，當產生高值數據，將立即通報，杜絕異常排放。

此外，環保局已通知轄內大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散，針對機車流量較大的行政區（前金、苓雅、鳳山區）執行路邊攔檢、攔查，仁武、大社區執行大型柴油車目測判煙，並加強港區貨料裝卸防制措施等作為。也已請各局處協助通報底下轄內各區公所、各學校、各衛生所及各照護機構等，彈性調整課程活動及落實相關防護措施。

環保局表示，秋冬期間因環境風場以北風系為主，將中北部累積的汙染物帶入，進入高雄市後風速大幅轉弱，造成汙染物不易擴散，導致高市空品轉差，提醒民眾在空品不佳期間，減少戶外活動，外出民眾應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，同時儘量使用大眾運輸工具，減少汙染排放。