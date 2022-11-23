國民黨新竹市長候選人林耕仁競總主委、新竹市議長許修睿昨上節目，直指立委柯建銘操作竹市選情，而藍營候選人中計。對此，林耕仁23日表示，許修睿的想法是恨鐵不成鋼，但他會繼續努力，也感謝議長全力支持林耕仁沒有改變。

許修睿昨上網路節目，談論新竹市選情，他提到自己還是國民黨市黨部主委，沒有特定支持誰，但一定要支持能下架民進黨的人。林耕仁表示，許修睿是他的競總主委，一路走來也一直支持，許的想法是恨鐵不成鋼，他會繼續努力，希望在市民協助下，這一戰一定翻轉新竹，也謝謝許議長全力支持林耕仁沒有改變。

至於是否擔心藍營分裂？林耕仁則說，市民很有智慧，一定支持在地林耕仁，唯有林耕仁可以把弊端找出來，1位做了7年多的副市長，在位弊端那麼多，怎麼去打弊端？另1位候選人的助理費，對社會沒法說清楚，怎麼去打弊端？

林耕仁強調，只有實實在在、清清白白的林耕仁才能把未來新竹市帶領更好，也請鄉親一定要讓林耕仁順利當選，未來當選持續找出弊端。

林耕仁也說，昨所有支持藍營的鄉親，都很熱情打電話來總部，藍軍一定要歸隊，心裡感受到市民對我們的支持，願意為這個城市打拚，林耕仁責無旁貸，要有責任把新竹做得更好。至於考紀會是獨立單位，對於任何黨員有無違反黨紀，考紀會一定會落實執行。

而林耕仁競選團隊的選前之夜，也規畫25日晚間5點在天公壇集結，之後再報告願景，6點21分將從中山路、東門街、東門城到市政府，一定要翻轉新竹，希望把正能量、清清白白、實實在在的林耕仁送進市政府。