大陸富二代汪小菲因沒有履行離婚協議給生活費，被大S（徐熙媛）告上法院，為此在微博上爆走發文砲轟，連媽媽張蘭也加入戰局，公開罵S媽語音檔，母子倆連番指控震驚兩岸，汪小菲近日某則貼文嗆S媽「你女兒出得了家門嗎」，意外引發大S懷第三胎聯想。

汪小菲在某則貼文質問S媽：「你問過你女兒嗎？你女兒出得了家門嗎？非讓我把話說絕了？你別逼逼了行嗎？」，其中他稱大S不能出門的說法，格外受到關注，網友更瘋猜大S懷上第三胎，網友們紛紛留言詢問，「大S怎的出不了家門？你這……話說一半，想讓我難受死」、「好像大S懷孕了」、「也是……46了高齡產婦，再生也比較危險的」。

汪小菲發言引起網友們猜測。(圖/汪小菲 微博)

其實早在今年7月，汪小菲旗下的工作帳號就已經在直播間爆料大S為了具俊曄打破底線懷第三胎，不少人就相當傻眼，認為此帳號應該是為了宣傳品牌在消費大S，S媽也出面澄清「怎麼可能，她都幾歲了，她現在的身體懷孕是無法負荷的」，明確否認了第三胎傳聞。