南投一名林姓女子在前年4月6日母親過世當天，就拿母親印章和存摺將戶頭內26萬全領光，其他姊妹得知後氣炸提告；林女辯稱母親住院時都是她在照顧，且姐姐們都有向母親借錢，母親親口答應要把錢都給她，但母親當時的醫院看護員證稱從未聽過此說法，法官因此不採林女說詞，判有期徒刑3月。

判決書指出，林女明知母親於民國109年4月6日上午8時27分許過世，母親名下竹山鎮農會帳戶原屬全體繼承人公同共有，須經全體繼承人同意或授權，才能提領存款，林女竟未經同意，就在母親死亡同一日下午1時20分，拿母親存摺、印鑑章，將戶頭內的26全領光，親屬得知後決定提告。

林女辯稱，該筆26萬母親在醫院時，就告知她由她領出，稱不知道法律規定要經過全體繼承人同意，還說農會出納人員說領一點錢可以沒有關係，後來又改口稱其他姐姐都有欠母親錢，對方稱26萬是要補償她，因為母親住院都是她在照顧；不過當時母親的看護員證稱，死者住院期間很少看到林女，也未聽過死者提及錢要留給誰用或批評其餘繼承人。

法官認為，林女的說法毫無證據相佐，明顯為狡辯之詞，因此不予採信。而林女因法治觀念有所不足，損害其餘繼承人得權益，且事後否認犯行，但最後仍將錢存回農會，其態度尚可，因此依偽造私文書罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。