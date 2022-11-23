國防部今天上午公佈過去24小時最新共機共艦動態，共偵獲大陸軍機3架次（進入西南及東部空域3架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。國防部強調，運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。但特殊的是，軍方首度發現艦載卡-28反潛直升機出線東部外海進行偵蒐，顯示共艦仍持續東部海域水文資料，國軍也不間斷持續監控。

據了解，我方發現目前仍有大陸軍艦持續出現在我國東部海域24海浬外，國防部透過監偵系統發現，大陸艦配置的艦載卡-28反潛直升機曾進行多次起降，並在台灣東部外海疑似進行偵蒐行為，經過研判有可能是意圖蒐集水文及水下動態，國軍正嚴密監控。

根據知情人士表示，出現在東部外海的卡-28反潛直升機，為前蘇聯海軍卡27艦載反潛直升機的出口型，被稱為「反潛神鷹」，主要搭載於054A飛彈護衛艦。因此顯示出現在東部外海的應該就是此行艦艇。