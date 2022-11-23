手機鏡頭升級趨勢不變，光學鏡頭廠玉晶光(3406)董事長陳天慶表示，正向看待明年營運，美系外資最新報告維持玉晶光「建議買進」評等及500元目標價，日系外資最新報告則是提高玉晶光2022年/2023/2024年獲利預估，但給予「中立」評等，目標價提高至452元，玉晶光盤中股價站回400元關卡。

玉晶光22日舉行電話法說會，儘管有俄烏戰爭以及新冠肺炎疫情持續的影響，導致整體市場混沌不明，受惠於iPhone 14新機挹注，玉晶光今年前3季營業淨利為25.66億元，年增42.27%，稅後盈餘達24.29億元，年增76.9%，超越去年全年獲利，每股盈餘為21.57元，其中第3季合併營收達71.77億元，季增1.47倍，單季毛利率達41.96%，稅後盈餘達17.29億元，季增3.63倍，合併營收及稅後盈餘同步創下單季歷史新高，單季每股盈餘達15.34元。

展望未來，陳天慶表示，依照目前客戶的需求來看，今年第4季及明年第1季營收有機會比以往年度同期來的好，但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定，至於獲利多寡，要看工廠端是否能夠持續的提升良率而定，現在無法先預估。

陳天慶強調，手機多鏡頭提升規格及旺盛需求，搭配VR（虛擬實境）開發，光學產業仍是熱門行業，整體手機鏡頭朝高畫素升級不會停止，玉晶光在手機潛望式加上zoom功能的鏡頭已出貨，也有單純潛望式的鏡頭在配合客戶開發，對明年營運持正向看待。

玉晶光法說會後，日系外資最新報告將玉晶光2022年/2023年/2024年獲利提高46%/16%/21%，但因iPhone在2022年下半年強勁需求後，可能在2023年上半年有修正風險，且我們認為玉晶光在VR/AR的投資需要更長時間才能產生回報，給予「中立」評等，但目標價由418元提高至452元；至於美系外資最新報告維持玉晶光「建議買進」評等及500元目標價，激勵玉晶光今天盤中股價走高，順利站回400元關卡。