「2022新北歡樂耶誕城」11日開城至今已湧入超過220萬人次造訪，新北市府今天公布12月10、11日兩天的「巨星耶誕演唱會」卡司，包括韋禮安、動力火車、瘦子E.SO、蔡健雅與五堅情等20組藝人，陣容超級堅強，將嗨翻新北市民廣場。

新北市副市長陳純敬今天出席卡司記者會時表示，今年新北歡樂耶誕城已邁入第12年，已是亞洲必朝聖的冬季盛事，寫下非常難得的紀錄。

陳純敬說，巨星耶誕演唱會是每一年最受矚目的音樂盛會，歡迎大家在這個特別的時刻，來到新北歡樂耶誕城和家人朋友分享濃厚耶誕風情，在這美麗的冰雪世界中感受巨星們的超強熱力，預計可能湧入50萬人次，有鑒於韓國梨泰院事件，在動線與維安都全力加強，希望帶給大家平安快樂的夜晚。

今日記者會由第八年接下演場會主持棒的黃子佼主持，還有連續出演耶誕演場會的神秘嘉賓Bii畢書盡到場。

畢書盡表示，覺得非常榮幸，認為新北就是像家一樣的存在，能夠跟大家每年都在這個舞臺相見，真的很幸福，他也預告演場會將會演唱新歌〈Light Up The Future〉等，就是希望能夠帶給大家不顧一切往前衝的動力，一起愈來愈好。

新北市觀旅局指出，巨星耶誕演唱會12月10日壓軸為「金曲創作才子」韋禮安，以及經典不敗的「實力派金曲組合」動力火車，現場將帶來千萬點擊金曲。

12月11日則由超強饒舌唱功的「嘻哈男神」瘦子E.SO，及「金曲創作天后」蔡健雅壓軸，連續兩天的超豪華雙壓軸組合，不論是在表演豐富度或精采度都令人引頸期盼。

另今年人氣爆棚，擄獲全台少女心的「超人氣潮流男團」Ozone，將首次登上「巨星耶誕演唱會」舞台，還有小春Kenzy、大淵MUTA、八三夭、小樂 吳思賢、五堅情WOLF(S)、告五人、李東軒、陳勢安、陳威全、熊仔、閻奕格、戴愛玲等巨星都將齊聚新北歡樂耶誕城，集結搖滾、抒情、饒舌、唱跳等多元風格，華麗陣容絕對不能錯過，新成軍的「機智男孩 IT BOYZ」，也將在舞台上帶來精彩的唱跳演出。

另演唱會表演舞台也呼應今年雪白之城主題，以「冰雪城堡」作為設計概念，將城堡的尖角窗框風格融入舞台中，搭配一旁如冰雪般淺藍色系的造型燈箱，創造魔幻空間般的視覺享受，增添舞台層次，並首創左右迴廊式的延伸舞臺，擴大表演範圍，讓歌手們可以更近距離與兩邊的民眾們面對面熱情互動。

巨星耶誕演唱會將在「TVBS 歡樂臺」、「TVBS 精采臺」、「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書及YouTube、「TVBS NEWS」臉書及YouTube、「下午茶星聞」臉書及YouTube、「TVBS新聞網」、「CATCHPLAY多元免費看TVBS專區」等平臺同步實況轉播。