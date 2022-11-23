高雄魏姓男子今年4月在工地飲用保力達後酒駕上路，遭到警方逮捕，雖本次酒駕法官判4個月徒刑，但因魏男先前已犯2次酒駕，觸犯了法務部的酒駕「天條」，應入監服刑，不得易科罰金。魏男表示自己有高齡93歲的全癱母親，且自己下肢殘障，領有殘障手冊，若服刑家中經濟難以支撐。高雄地方法院接受魏男的聲明異議，判處分撤銷，由檢察官另為妥適處分。

魏男為電梯操作員，4月27日在工地飲用保力達後，便酒駕上路，員警實施酒測，酒測值達0.28，法官依公共危險罪判魏男4月徒刑，易科罰金2萬5000元，但高雄地檢署鑒於魏男於2018年、2019年都有酒駕紀錄，5年內犯3次酒駕，已觸犯法務部所規定的酒駕天條，因此高雄地檢署裁定李男不得易科罰金，得入監服刑。

魏男提出聲明異議，表示自己得扶養家中93歲的全癱母親，且自己下肢殘障，領有殘障手冊，若服刑4個月，家中經濟會失去依靠，老母親也會無人照顧。

高雄地院認為，魏男此次酒駕未造成事故傷亡，情節尚非重大，且若魏男入監服刑，家中經濟及老母親都會頓失所依，且魏男4個月後出獄，還得另尋工作，相當不易，因此撤銷檢察官的處分判決，准許受刑人易科罰金以代替刑期。