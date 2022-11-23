買房子是一種緣分，若看中喜歡的，真的要快狠準。一名網友分享，他開價1600萬元買中古屋，結果被房仲告知另一組人喊1650萬元。原PO上網求解，多得到「房仲套路」的回覆，建議不用跟進，不料故事結局讓原PO相當崩潰。

「這樣是正常的流程嗎」，原PO透露，他開價1600萬想買總價1888萬的中古屋，2天後，房仲轉告另一組人喊1650萬，問原PO願不願意加價，否則屋主要先和價高者談。

原PO錯愕不已，想了一下，仍堅持1600萬，房仲隨即回應「那屋主要先跟對方談囉」，「這是房仲的手法？如果是真的，我還可以再加價談嗎」，原PO不解，上網發文。

「如果真的有另一組人，價高者得沒問題；如果是假的，你就被房仲唬了，千萬不要被牽著鼻子走」、「我遇過這種事，我直接跟房仲說不買了」、「仲介套路，堅持你的底線，沒緣分就再找」。

網友幾乎一面倒勸退，原PO最後也沒再跟進出價，只是相當崩潰，因為房子賣掉了，「謝謝大家回覆，房子真的被買走了，只能說無緣了！好房子真的要好好把握」。