睽違2年多，12月8日的「火星衝」不只火星距離地球較近，同時也是看起來最亮、最清晰的時刻。南瀛天文館將於當天晚上8時進行線上直播，透過望遠鏡的鏡頭，揭開這顆火紅之星的神祕面紗。

南瀛天文館表示，所謂「衝」，是指被觀察的天體，剛好和太陽位於地球兩側，即和太陽的位置相差180度。所以當太陽西下時，天體恰好從東方升起；反之，當天體落入西方地平線時，則是日出的開始。在「衝」的時候，整晚都可看見天體的蹤影，是一整年當中最適合觀測的時機，由於火星的會合週期約26個月，因此火星衝約每2年發生一次。

南瀛天文館說，此次火星衝的主角火星將於金牛座閃閃發亮，其視直徑達17.0角秒、視亮度達-1.9等，加上12月8日恰為滿月，民眾可於天黑後往東北東方向觀看，在月球附近可看見一顆光源非常穩定且明亮的紅色星星，即為火星。若透過中小型望遠鏡來觀看，更可看見火星表面呈現出橘紅色亮區與黑色暗區。

南瀛天文館12月8日晚上8時至9時30分在YouTube頻道，將進行「火星衝」天象直播，除了有導覽員進行解說服務外，更可參加有獎問答抽好禮活動。