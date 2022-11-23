全球獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）今（23）日公布最新一期《活躍資本》報告（Active Capital），分析未來全球資本流動及不動產布局趨勢。報告指出，資金趴踢退場！下波最具投資韌性不動產，將聚焦商辦、物流、ESG三大類標的。

最新出爐的《活躍資本》報告指出，2023年資本市場波動將持續，升息及通膨，預期將在明年達到高峰。跨境資本流動預期將減緩至過去10年的中間水準，流動方向仍以美國、英國及德國為前三大目的地。

在北美、中東及亞洲以美元計價的投資者，將利用強勢貨幣分散其投資組合至英國、德國、日本、澳洲和東南亞等地的核心市場；投資資產類別預測將以辦公室及物流為主。

面對景氣疲軟，注重產業創新的城市更能從眾多區域中脫穎而出，而借貸成本的上升也將使投資者類型比重產生變化，例如：較少依賴債務購買的私人或主權投資者會相對增加。

在這些挑戰之下，預期專業投資人在接下來一年會以「強化韌性」作為主要策略。

瑞普萊坊總經理蘇銳強分析，若從投資的資產類型來看，在經濟前景不明的未來一年，能夠兼顧流動性與避險功能，例如：匯率、區位、資產類型等投資風險分散，且能創造ESG價值的優質房地產標的，將擁有面對不確定的韌性，更加受到市場青睞，並可聚焦三大題材。

蘇銳強表示，首先，核心資產以商辦、物流及工業為主。二、 向優質區位及產業聚落靠攏。三、 創新價值ESG成標配。

瑞普萊坊市場研究部總監詹宗煌分析，從今年台北市商用不動產指標交易進行觀察，個人及法人化的高淨值人士購置南港「砳建築」、基泰建設的「國產實業大樓」、宏普位於內科舊宗段興建中的廠辦大樓、新店「極景」藍區店面及商辦，都顯示出高資產族群的投資動能及偏好。預期2023年還可以看到私人資金充沛的高淨值資產人士，仍積極在市場上尋找可供投資或自用的標的。