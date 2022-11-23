國際品牌價值調查機構Interbrand針對台灣國際品牌價值調查，今年邁入第20年，聯強自評選首年即入榜，今年締造連續20年獲〈台灣最佳國際品牌（Best Taiwan Global Brands）〉佳績，品牌價值亦較去年成長近20％，達4.23億美元，為唯一名列前茅的高科技通路服務企業。

聯強自1997年開始經營海外市場，今年屆滿25年。在海外營運策略與模式奏效、持續累積運營經驗、與精進運營機制下，聯強在亞太地區資通訊與半導體通路的運營實力，呈現穩健持續成長，海外通路營收穩占集團營收80％以上。

除了大中華市場，聯強澳洲、聯強印尼、聯強泰國、聯強越南、印度雷廷頓等海外通路事業，營收成長與獲利回報都相當優異，且未來十年仍有極大的成長空間，為少數成功經營海外市場的高科技通路服務企業。

聯強的企業品牌Synnex，品牌意涵取自「綜效（Synergy）」與「Nexus（連結）」，自我定位為高科技供應鏈的橋樑角色。聯強的通路服務範疇，從上游半導體通路事業，到中下游資通訊產品通路，從商用、消電到雲端服務市場，伴隨高科技產業的成長，洞察產業發展趨勢與供應鏈生態演變，適時調整策略定位，持續追求營運模式的創新與營運技術的領先。

近五年來，在國際局勢與產業環境動盪不安中，聯強憑藉著大力推動「精實、敏捷、躍進」計畫，持續投入數位轉型與優化商務運作效率，2021年營收與獲利雙雙創下歷史新高。

近年領先佈局的「營運服務平台（MSP）」，結合「永續聯強．守護地球」的ESG理念，從內部數位優化開始，擴及上下游供應鏈夥伴、運籌承運商、金融服務等服務商，整合供應鏈生態圈夥伴，提高協同運作效率，降低供應鏈運作產生之碳排，共同達成「共存．共榮．共好」的理想。