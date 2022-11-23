沙烏地阿拉伯爆冷擊退南美強權阿根廷，擦亮亞洲足球的招牌，不過在比賽尾段卻出現令人怵目驚心的畫面，沙烏地後衛阿莎拉尼（Yasser Al-Shahrani）遭自家守門員阿歐瓦斯（Mohammed Al-Owais）飛身踢擊導致臉部多處骨折，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）下令用私人飛機，運送阿莎拉尼前往德國緊急治療。

比賽來到下半場補時階段第4分鐘，阿歐瓦斯為了解危而飛身出擊，雖然順利將球拍出，但他的膝蓋卻直接往阿莎拉尼的臉部招呼，造成後者倒地後呈現暈眩狀態，不過裁判第一時間並沒有吹停比賽，直到阿歐瓦斯示意之後，雙方才圍繞在阿莎拉尼身邊。

阿莎拉尼躺在場上一動也不動，這讓阿歐瓦斯簡直嚇傻了，坐在旁邊抱頭懊悔不已，場邊隨即出動擔架將阿莎拉尼送往醫院救治，不過還好他還能比大拇指示意，不過經過X光片檢查後，阿莎拉尼的左半邊臉頰及下巴嚴重骨折，甚至出現內出血狀況。

muito triste saber que o Yasser Al-Shahrani, jogador da Arábia Saudita que sofreu inúmeras fraturas no rosto por causa dessa joelhada, não participará do restante da copa 🥺 pic.twitter.com/eLC1w9zwbC — Lulu (@SOSLuluzeira) November 22, 2022

根據外媒《India Today》報導，沙爾曼得知阿莎拉尼傷勢後，立即派人以王儲私人飛機將這位贏球功臣送往德國進行緊急手術，隨後沙烏地足協也發出聲明，表示目前阿莎拉尼意識清楚，未來將會繼續觀察狀態，不過並未透露具體傷勢及缺席時間。