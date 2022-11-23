民進黨新北市長候選人林佳龍昨日批評，新北市現狀是「四大皆空」，包括「沒有國際會議展覽中心」、「沒有大型文化藝術展演場館」、「沒有體育運動巨蛋可以舉辦職棒比賽或大型演唱會」、「沒有城市博物館能讓觀光客了解整個城市發展」。新北市長侯友宜今回應，如果大家不了解新北，請多注意新北的教育和藝術文化，已經變得完全不一樣。

侯友宜說，新北市建設很清楚，國家電影文化中心第一期市府出錢又出力，還有三鶯文創整合，人本環境步道，串聯起美術館、陶博館和陶瓷老街，甚至是府中雙城的新舊雙城都完成了。

侯友宜強調，新北市文化展現韌性、永續，創新過程中也讓本土意識能有發展空間，請大家好好地仔細看，新北市文藝這幾年不斷蓬勃發展，謝謝市民給他滿滿支持，如果大家不了解新北，請多注意新北的教育和藝術文化。

對於是否有信心獲得比上次更高的得票，侯友宜說，他對他的團隊非常有信心，將會繼續努力、往前衝，希望今天的新北比昨天好，明天的新北比今天更好，目前他已跑遍新北近一半的區域，掃街拜票過程中，市民朋友都踴躍的跟他比YA，真的很感動，他會好好做事，回饋民眾。