卡達世足賽小組預賽正如火如荼的展開激戰，明晚9點登場的是H組賽程，首戰就是兩屆冠軍得主烏拉圭迎戰南韓，外界認為由蘇亞雷斯領軍的烏拉圭有機會在H組脫穎而出，南韓則因主將孫興慜的傷勢復原狀況，倘若不佳，太極虎恐怕要止步16強外。

烏拉圭是南美傳統強權，早在1924年和1928年兩度奪得奧運金牌，更在1930年曾稱霸世界盃，1950年再次掄元，也是可惜往後長達72年的時光就只能抬頭仰望著「大力神盃」。

烏拉圭在上屆世足賽在蘇亞雷斯勇猛領軍下晉級8強，然而本屆的晉級之路卻是異常艱辛，直至新教頭阿隆索上任後才順利出線，取得前往卡達的參賽門票。

外界認為H組是死亡之組，因為除了烏拉圭、南韓外，還有C羅坐鎮的葡萄牙和迦納，如無意外，葡萄牙應可鎖定一席16強入場券，其他三隊只能拚搶另一張晉級門票。

《90 分鐘》預測烏拉圭與南韓之戰將排出4-3-3的先發陣線，蘇亞雷斯是當仁不讓的攻擊箭頭，年僅23歲的D,努涅茲與中場核心巴維德都是「天藍軍團」想要搶下預賽首勝的關鍵人物。

連續10次闖進世界盃的南韓，是亞洲國家中在世足賽表現最亮眼的一支球隊，而且擁有孫興慜、黃喜燦、金玟哉與鄭優營等活躍於歐洲五大聯賽的球星，無奈防線上出現不少漏洞，尤其是在世界盃如此高強度的競技舞台上，門將金承奎、權敬源和金英權就得面臨嚴苛考驗。

《90分鐘》預測南韓將排出4-3-3的先發戰線，2018年爆冷踢退德國，證明太極虎是有實力擊敗頂級豪門的實力，只可惜目前亞洲最好的球星孫興慜仍有傷在身，24日之戰烏拉圭將以3比1勝出。