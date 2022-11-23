中國國務院副總理孫春蘭昨繼續在重慶調研指導防疫工作，前往市疾控中心、酒店集中隔離點等檢查，瞭解陽性感染者轉運隔離、隔離場所管理、居民生活服務保障等情況，聽取重慶市疫調分析報告。她強調，要全面貫徹中央、國務院部署，落實二十條，以更加堅決果斷的措施在最短時間將疫情撲滅，朝著社會面清零目標不斷前進。

重慶市委書記陳敏爾，市委副書記、市長胡衡華分別參加有關活動。在石馬河街道，孫春蘭要求核酸檢測要做到不落一戶一人，對陽性感染者要第一時間轉運收治。在皇冠假日酒店集中隔離醫學觀察點，她詳細瞭解隔離房間使用效率、規範管理、健康服務保障等工作情況，強調要進一步加快隔離場所和方艙醫院儲備和建設，早建成、早投用，為阻斷傳播鏈條提供堅實基礎，儘快打贏疫情殲滅戰。

21日下午，在寸灘方艙醫院施工現場，孫春蘭要求要加快建設，優化佈局，千方百計增加床位儲備，盡可能多地把陽性感染者收治進來。