大陸人造太陽ITER核心部件首件中國製造完成 。（觀察者網）

大陸觀察者網23日報導，據中國「工業西南物理研究院」公眾號消息，全球最大「人造太陽」核心部件——被喻為ITER「防火牆」的增強熱負荷第一壁研製取得重大進展，完成首件製造，其核心指標顯著優於設計要求，具備了批量製造條件。這標誌著中國全面突破「ITER增強熱負荷第一壁」關鍵技術，實現該項核心科技持續領跑。22日在貴州遵義舉行的見證儀式上，大陸科技部中國國際核聚變能源計畫執行中心主任羅德隆，中核集團科技品質與資訊化部負責人尹衛平在北京連線致辭。

探索開發聚變能源的國際熱核聚變實驗爐（ITER），由中國、歐盟、印度、日本、韓國、俄羅斯、美國七方共同參與建造，被譽為全世界最大的「人造太陽」，是目前全球規模最大、影響最深遠的國際科研合作項目之一。中國承擔了其中約9％的任務。增強熱負荷第一壁直接面對芯部一億度高溫等離子體，是ITER最關鍵的爐芯部件，涉及聚變爐建設的核心技術。此前，中國掌握的該項技術率先通過國際認證。

羅德隆在致辭中對中國完成該專案首件製造表示祝賀，他指出， 中國第一壁團隊多年來付出巨大的努力，做了大量的、卓有成效的研發工作，取得了巨大成就。在這些工作中，不僅自主掌握了工藝原理並突破技術，也為ITER計畫提供了重要的「中國智慧」和「中國方案」，為中國自主掌握關鍵技術、履行國際承諾、展現大國擔當做出的巨大貢獻。

據瞭解，在中國國際核聚變能源計畫執行中心指導下，中核集團核工業西南物理研究院承接ITER增強熱負荷第一壁全尺寸原型件研製，西物團隊在成功批量製備增強熱負荷手指部件後，與貴州航太新力科技有限公司通力合作，克服高溫、限電、疫情等困難，合力攻關，解決了一系列技術難題，成功完成部件的焊接裝配。中國團隊領先國際完成首件製造，再次為ITER關鍵部件的研發取得實質性工程突破。中國鄭重履行了國際承諾。

見證儀式結束後，在現場嘉賓的見證下，中核集團核工業西南物理研究院與中國航太科工集團第十研究院簽訂戰略合作協定。雙方將發揮各自優勢，促進核工業和航太工業的深度融合，不斷拓展合作領域、建立常態化的合作機制，共同完成好國家重大戰略任務，為核聚變和航太事業發展作出更大貢獻。

中國國際核聚變能源計畫執行中心項目負責人、貴州省委軍民融合辦負責人，核工業西南物理研究院、中國航太科工集團第十研究院、貴州航太新力科技有限公司等代表參與活動。